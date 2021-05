Lombardia: Foroni, 'oltre 3mln per valorizzare distaccamenti vigili del fuoco nei territori'

04 maggio 2021 a

a

a

Milano, 4 mag.(Adnkronos) - La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore al territorio e protezione civile, Pietro Foroni, ha approvato uno schema di accordo triennale con il ministero dell'Interno, il dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e la direzione regionale vigili del fuoco Lombardia. Oggetto il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge regionale 11 del 2017.

"La legge 11 -spiega Foroni- ha l'obiettivo di migliorare le condizioni operative del personale dei distaccamenti dei vigili del fuoco. Un risultato che si persegue mettendo a disposizione risorse regionali e attraverso bandi per l'acquisto di mezzi e dotazioni tecniche e la formazione del personale". La misura, "valida fino al 2023, prevede un ammontare di spesa complessivo pari a 3.210.000 euro, di cui 1.000.000 di euro per l'acquisto di mezzi e dotazioni tecniche, la realizzazione di interventi strutturali nelle sedi dislocate sul territorio e 70.000 euro per la formazione del personale volontario, contributo che verrà assegnato direttamente alla direzione regionale vigili del fuoco per finanziare specifici percorsi formativi".

"Nelle prossime settimane -conclude l'assessore- seguirà ulteriore delibera regionale di dettaglio relativa al bando del 2021. È una misura fondamentale perché i volontari rappresentano un'importante risorsa per la nostra comunità, per la tutela della cittadinanza e del territorio". In Lombardia, a oggi, sono operativi circa 1.600 vigili del fuoco volontari, dislocati in oltre 70 distaccamenti dei comandi provinciali.