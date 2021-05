G7: colloquio Di Maio-Raab, focus su Cipro e lotta a Isis

04 maggio 2021 a

Londra, 4 mag. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha incontrato a Lancaster House il suo omologo britannico, Dominic Raab, a margine della riunione del G7 a Londra. Secondo una nota pubblicata dal Foreign Office, i due ministri hanno sottolineato il desiderio comune di lavorare insieme in "un anno importante", con Roma e Londra presidenti di turno rispettivamente del G20 e del G7 e "hanno concordato ambizioni di alto livello per la conferenza di novembre a Glasgow sui cambiamenti climatici Cop26, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti per il clima".

Raab e Di Maio, prosegue la nota, hanno parlato anche della cooperazione su alcune questioni bilaterali e globali, compresa l'importanza del lavoro della coalizione internazionale contro l'Isis nell'affrontare "la minaccia del terrorismo in Nord Africa e nel Sahel" e i colloqui delle Nazioni Unite in corso "per risolvere la questione Cipro".