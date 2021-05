04 maggio 2021 a

Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Confermo che stiamo facendo buoni progressi nella selezione di forti candidati per la carica di Ceo di Ferrari. E vi prometto che il futuro Ceo avrà tutte le qualità" richieste da un brand come quello del Cavallino "inclusa una conoscenza profonda" delle tecnologie e del Dna del marchio. Lo sottolinea in conferenza stampa il presidente e ad ad interim di Ferrari, John Elkann.