Covid: Fdi, allarme costi fissi, legge per rinegoziare affitti (2)

04 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "Sono due diritti -avverte il capogruppo di Fdi- che finiranno per forza di cose in tribunale, con anche un allungamento dei processi e delle dispute. Allora dobbiamo porci nella condizione di affrontare e normare, con lo Stato che deve farsi carico di non danneggiare il cittadino e di intervenire dove ci sono delle carenze che in termini economici creano un danno alle parti".

"Stiamo facendo tutte le pressioni perchè si arrivi alla discussione in Aula, non sappiamo se verrà approvato il testo, noi speriamo di sì, ma quello che ci interessa è la soluzione di questi problemi in Parlamento, il luogo nel quale le forse politiche si confrontano, da opposizione propositiva, dimostrando che non bisogna andare a prendere le poltrone di governo, magari alleandosi contro natura, ma ci si può dividere su posizioni differenti, cercando invece di maturare delle posizioni univoche con sano pragmatismo patriottico".