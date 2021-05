Covid: domani Meloni presenta mozione per rilancio economia

04 maggio 2021 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Domani, alle 11.30, presso i locali di via della Scrofa 43 a Roma, conferenza stampa di Fratelli d'Italia per presentare la mozione parlamentare sul rilancio economico e produttivo della Nazione. Parteciperanno: il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni; il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida; il senatore e responsabile del Programma, Giovanbattista Fazzolari. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Fratelli d'Italia.