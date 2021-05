Covid: Autonomi, 'assembramenti Milano? Se si richiude mandiamo le spese a Palazzo Marino'

04 maggio 2021 a

Milano, 4 mag.(Adnkronos) - "Se tra quindici giorni Milano diventerà zona rossa e quindi si dovranno abbassare le saracinesche, manderemo spese e bollette da pagare all'indirizzo di Palazzo Marino". E' la provocazione del movimento degli autonomi e partite Iva che, attraverso il presidente Eugenio Filograna, lancia un allarme dopo gli assembramenti di domenica scorsa per la vittoria dello scudetto dell'Inter.

"Mentre in Piazza Duomo 30mila persone creavano un maxi assembramento -afferma Filograna- le forze dell'ordine erano impegnate, su commissione delle istituzioni locali e nazionali, a multare commercianti e ristoratori per una persona in più all'interno del locale o per qualche centimetro di mancato distanziamento". E aggiunge: "È inaccettabile dovere sopportare passivamente questa evidente incapacità che non rende giustizia alle migliaia di morti e all'economia milanese".

Dopo la diffusione del video nel quale il sindaco di Milano, Beppe Sala, spiega che la situazione era prevedibile, gli autonomi si chiedono: "Dobbiamo considerare altrettanto prevedibile che bisognerà nuovamente chiudere le attività? E chi ne farà le spese? Chi pagherà le conseguenze di una politica inadeguata? Quante ancora devono sopportarne autonomi e partite Iva?".