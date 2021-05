Cina: Castaldo (M5S), 'impossibile sostenere accordo dopo sanzioni rappresaglia'

04 maggio 2021 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Ritengo che la scelta della Commissione europea di sospendere gli sforzi per pervenire alla ratifica dell'accordo sugli investimenti con la Repubblica Popolare Cinese sia un atto dovuto: le ingiustificabili e incomprensibili sanzioni di rappresaglia verso cinque colleghi europarlamentari e verso l'intera Sottocommissione per i Diritti umani sono un attacco all'intera istituzione parlamentare e rendono, al momento, impossibile procedere nel percorso". Così in una nota Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente del Parlamento europeo per i diritti umani e la democrazia.

"L'accordo sugli investimenti con la Cina avrebbe potuto rappresentare, pur con i suoi limiti, un importante momento di rilancio del dialogo fra Bruxelles e Pechino: purtroppo la nostra mano tesa è rimasta sospesa nel vuoto. Mi auguro che le autorità cinesi accettino di iniziare un confronto sincero sul tema del rispetto dei diritti umani e delle minoranze, e mostrino la propria buona volontà ritirando le sanzioni ai colleghi, rarificando le convenzioni ILO sul lavoro forzato e accettando ispettori ONU in Xinjiang, passi a mio avviso imprescindibili per ricreare un clima di dialogo costruttivo. Auspico che si mantenga una forte unità di azione con Washington, Londra e le altre grandi liberal-democrazie per insistere su questi punti”.