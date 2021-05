Calcio: Ulivieri, 'dispiace per Fonseca ma bentornato a Mourinho, avrà impegno non facile'

04 maggio 2021 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Mi dispiace per Fonseca che ha dimostrato di essere un allenatore molto bravo, poi è stata una annata particolare ma comunque la Roma è stata la squadra che è andata più avanti nelle Coppe. Dispiace perché lo abbiamo conosciuto e si è dimostrato di essere un allenatore di valore. Poi si dà il bentornato a Mourinho che avrà un impegno non facile. Il mio augurio è di fare bene perché i tifosi della Roma meritano dei risultati. Hanno visto cose buone con Fonseca, speriamo che arrivi qualcosa in più con Mourinho. Gli facciamo gli auguri". Sono le parole di Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, all'Adnkronos, sulla scelta della Roma di prendere Josè Mourinho come prossimo allenatore dopo Paulo Fonseca,

"Sorpreso dal ritorno di Mourinho in Italia? Sorpreso no, ormai non mi sorprende più nulla. Qualcuno dice che potrebbe essere un colpo più di marketing ma io penso che se il ragionamento fosse stato questo sarebbe stato sbagliato, ma io credo che sia stata fatta una valutazione tecnica e ne sono convinto. La Roma attuale si adatta a Mou? No, è l'allenatore che si deve adattare alla squadra", ha aggiunto Ulivieri che sulla tempistica dell'annuncio aggiunge: "è sorprendente ma i giocatori sono ormai abituati a tante cose per cui, giocano per loro interesse. Non credo ci siano problemi comunque. Spariamo che la Roma nel ritorno con il Manchester dia una prova di carattere", ha concluso Ulivieri.