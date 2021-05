Calcio: Branca, 'Mourinho alla Roma è un colpo fantastico, sarà un acceleratore'

04 maggio 2021 a

Roma, 4 mag (Adnkronos) - "Mourinho alla Roma? Sono molto contento per lui. E' un colpo fantastico per la Roma, per il club, per i proprietari e per i giocatori sarà un acceleratore magnifico". Sono le parole di Marco Branca, ex ds dell'Inter del triplete con Mourinho all'Adnkronos, sull'arrivo dello Special One sulla panchina della Roma. "Sorpreso dalle tempistiche? No, fa parte del mondo del calcio. Sono state prese delle decisioni da parte della proprietà giallorossa dopo le ultime partite e le ultime vicissitudini e credo che abbiano fatto l'accelerata giusta", ha sottolineato Branca.

"Credo che prendono un allenatore di primissimo livello, per cui hanno già messo la prima pietra e ora dovranno vedere con lui e il suo entourage come sistemare la squadra. Credo sia una garanzia assoluta di crescita per tutto l'ambiente e per il campionato italiano. Farà molto piacere per lo spettacolo, farà piacere ai giornalisti per gli spunti che offre, è stato preso al momento giusto. Il mercato? Dipenderà da quello che potranno fare ma credo che sia importante capire il concetto della scelta: hanno preso un allenatore di primissimo livello per cui vogliono tornare a certi livelli e che quello che hanno sia valorizzato", ha aggiunto Branca.