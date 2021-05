Uffizi: Schmidt, 'già 100 visitatori nella prima ora di riapertura'**

04 maggio 2021 a

Firenze, 4 mag. - (Adnkronos) - Una coppia di pesaresi, Giacomo, 40 anni, e Monica, 48, sono stati i primi visitatori ad entrare stamani agli Uffizi nel primo giorno della riapertura del museo fiorentino. In attesa dell'apertura del museo, si sono soffermati a parlare con i giornalisti e i fotografi davanti all'ingresso: "Volevo essere il primo ad entrare agli Uffizi" racconta Giacomo, impiegato, che, attualmente in cassa integrazione, si è "convertito" in rider. "Voglio stare un po' da solo con la Venere, sono tanti giorni che ci penso" . Poi , con un sorriso, canta Vecchioni: "Fissare un quadro per ore ed ore , fino ad avere i brividi dentro al cuore ..."

In paziente attesa, dietro a lui e Monica, due ragazze pechinesi di stanza a Firenze si scattano selfie sotto il loggiato vasariano.

Sono Kai Dong 21, allieva dell'Accademia di Belle Arti e Wang Te, 29, studentessa di conservazione e valorizzazione e restauro. "Non vediamo l'ora di poterci immergere nella bellezza degli Uffizi, confidano, un po' emozionate.