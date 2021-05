Ue: Prodi, 'diamo strumenti ai nostri desideri, riforma Trattati e basta unanimità'

03 maggio 2021 a

Roma, 3 mag (Adnkronos) - La Conferenza sul futuro dell'Europa deve "prendere slancio e lasciare da parte la demoralizzazione". Lo ha detto Romano Prodi nel suo intervento all'evento sul futuro dell'Ue organizzato da Pse, S&D e Pd.

"La Conferenza dovrà trovare gli strumenti per raggiungere questi obiettivi e gli strumenti sono semplici, riformare i Trattati e porre fine all'unanimità -ha spiegato Prodi-. L'unanimità non è compatibile con il futuro dell'Europa. Capisco che dico cose che sono un sogno, ma e ora che diamo strumenti a nostri desideri altrimenti non li raggiungeremo mai".