Tv: arriva su Sky in prima visione 'American Skin', di Nate Parker (2)

(Adnkronos) - Nate Parker ha trascorso gran parte della sua vita e della sua carriera combattendo le ingiustizie sociali e creando contenuti che affrontano il tema della disparità delle comunità emarginate in tutto il mondo. Si è guadagnato per la prima volta l'attenzione della critica con il suo ruolo da protagonista in 'The Great Debaters – Il potere della parola' di Denzel Washington. Nate ha interpretato il ruolo di protagonista in Red Tails prodotto da George Lucas. Con il suo debutto alla regia in The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo ha vinto il Gran Premio della Giuria e del Premio del Pubblico al Sundance Film Festival nel 2016.

'American Skin' andrà in onda lunedì 24 maggio in prima visione alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su N0w e disponibile on demand. Grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema lo vedranno prima di tutti on demand nella sezione extra.