Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "La domanda è semplice: la Rai ha pagato o no una società lussemburghese per il servizio su Piaggio e Alitalia?". Così Marco Di Maio, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito dell'interrogazione presentata da Iv su una puntata della trasmissione Rai Report andata in onda nel novembre dello scorso anno. "Penso di no e spero di no. Ranucci può confermarlo?", conclude.