Roma, 3 mag. (Adnkronos) - “Nulla contro" Gabriele Albertini, "non è che non lo vogliamo, è persona straordinaria, sarebbe una manna per Milano, senza dubbio”. Lo dice ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Radiouno Rai, il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè.