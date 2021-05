Industria: Brescia riparte dopo due anni, nel primo trimestre produzione +5,2% (2)

03 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Dopo aver toccato i minimi storici nel secondo trimestre dello scorso anno, i livelli produttivi realizzano un recupero (+21,5%), ma la distanza dal picco di attività pre-crisi finanziaria, nel primo trimestre 2008, risulta pari a -26,9%. Le previsioni a breve termine sono positive: le aziende che stimano un miglioramento della situazione nei prossimi tre mesi sono il 44%. Quelle che prevedono di mantenere i livelli attuali sono il 44%, mentre il 12% stima un calo dell'attività. Le aspettative sono condizionate dal protrarsi delle misure anti Covid-19 nel mese di aprile in seguito alla terza ondata della pandemia. Un forte rimbalzo della produzione è atteso dal trimestre estivo con il progresso della campagna vaccinale e l'impatto del programma Next Generation Eu.

La variazione della produzione per classi dimensionali mostra incrementi superiori alla media nelle medie imprese (+10,5%) e nelle grandi (+9,3%). Un incremento inferiore alla media si registra nelle piccole imprese (+3,5%), mentre la produzione è diminuita nelle micro imprese (-3,4%). L'attività produttiva è aumentata oltre la media nel comparto metallurgia (+9,4%), legno e minerali non metalliferi (+6%), chimico, gomma, plastica (+5,5%), mentre sotto la media nell'alimentare (+3,9%), meccanica (+3,8%), sistema moda (+3,1%).

Le vendite sul mercato italiano sono aumentate per il 58% delle imprese, rimaste invariate per il 16% e diminuite per il 26%. Le vendite verso i Paesi comunitari sono cresciute per il 37% degli operatori, calate per il 26% e rimaste stabili per il 37%, mentre quelle verso i Paesi extra Ue sono aumentate per il 37%, diminuite per il 28% e rimaste invariate per il 35% del campione.