Industria: Brescia riparte dopo due anni, nel primo trimestre produzione +5,2%

Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Nel primo trimestre del 2021 la variazione della produzione delle imprese manifatturiere bresciane ha registrato un incremento del 5,2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Si tratta del primo valore positivo dal secondo trimestre del 2019, secondo l'indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Brescia sui dati relativi al primo trimestre 2021.

Il risultato è determinato dal forte recupero realizzato a marzo, con l'industria bresciana che “manifesta nel complesso una certa resilienza, guidata soprattutto dalla domanda interna, ma anche da quella estera che, in questa fase, è sostenuta dalla ripresa nell'area asiatica e negli Stati Uniti”, si spiega dall'associazione degli industriali di Brescia. Inoltre la produzione industriale rileva un aumento sul trimestre precedente del 4,8%.

“I dati sulla produzione industriale relativi al primo trimestre 2021 confermano quelle che erano le sensazioni di ripresa già avute nei periodi precedenti”, commenta Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Brescia. “Si tratta di un aspetto certamente positivo anche in relazione alla questione occupazionale: in attesa di capire quali saranno le evoluzioni relative al blocco dei licenziamenti, la presenza di un sistema solido e nuovamente in crescita, come quello bresciano, potrà garantire una tenuta sotto questo punto di vista”.