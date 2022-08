Grillo: Procura Tempio Pausania deposita nuova chiusura indagini per stupro di gruppo (3)

03 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Nei giorni scorsi, il Procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha definito, in una Procura blindata, gli ultimi passaggi per depositare la nuova conclusione delle indagini, come prevede l'articolo 415 bis del Codice di Procedura Penale. Si attendevano gli interrogatori dei quattro ragazzi indagati per violenza sessuale di gruppo, fatti nelle scorse settimane. Già nel novembre scorso la Procura aveva depositato la chiusura delle indagini, ma le difese chiesero una proroga per le indagini difensive. E, per ultimo, hanno chiesto e ottenuto gli interrogatori dei giovani, che hanno risposto alle domande del Procuratore e della pm Laura Bassani. A questo punto, dopo la nuova chiusura delle indagini con l'avvviso a tutti i difensori, la Procura prenderà qualche altra settimana per chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione dei quattro indagati.