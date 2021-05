03 maggio 2021 a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Bene il governo che decide di stanziare 2mld per pagare una parte dei debiti della PA. Bene stop Imu e Tosap per tutto il 2021. Erano alcune delle richieste di Forza Italia a Draghi per il Dl Sostegni. Ora chiediamo 8 dei 40 mld dello scostamento di bilancio per i settori più colpiti, compreso lo sport". Lo scrive su Facebook Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.