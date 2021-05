Cinema: Biennale College, aperto oggi il bando

03 maggio 2021 a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Giunge quest'anno alla 10a edizione (2021 – 2022) Biennale College – Cinema, il laboratorio di alta formazione della Biennale di Venezia rivolto a cineasti emergenti per lo sviluppo e la realizzazione di lungometraggi a micro budget, che vengono presentati alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Complessivamente, dal 2012, il laboratorio ha realizzato con il grant Biennale 24 lungometraggi (per una cifra non superiore a 150mila euro ciascuno), promuovendo nuovi talenti che si sono affermati in contesti nazionali e internazionali, a seguito di oltre 2mila domande pervenute da tutto il mondo.

Viene lanciato oggi lunedì 3 maggio (fino al 1° luglio 2021) sul sito www.labiennale.org, il bando International della 10a edizione, al quale possono partecipare team di tutto il mondo, composti da registi alla loro opera prima o seconda, associati a produttori che abbiano realizzato almeno tre audiovisivi, o un lungometraggio di finzione, o un documentario, distribuiti e/o presentati ai festival.