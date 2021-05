Calcio: Stramaccioni, 'futuro? Dilemma è se dare continuità alla esperienza asiatica'

03 maggio 2021 a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Il mio futuro? Sicuramente il grande dilemma è se dare continuità alla esperienza asiatica, che calcisticamente, al di là di altre questioni, è andata molto bene e mi ha dato una dimensione asiatica. Delle offerte sono arrivate anche se ho qualche remora per il momento storico che stiamo vivendo. C'è qualche perplessità in più, ma amo questo lavoro e vedremo cosa sarà". Lo ha detto il tecnico Andrea Stramaccioni all'Adnkronos parlando del suo futuro dopo la sua esperienza all'Esteghlal in Iran.