Calcio: Immobile, 'felice di essermi vaccinato, spero presto lo possano fare tutti'

Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - "Ringrazio tutti per l'ospitalità e l'organizzazione, siamo rimasti stupiti. Siamo felici ed orgogliosi di aver fatto il vaccino, vogliamo ribadire che la vaccinazione è importante e mi auguro che presto possano farlo tutti. Grazie al Governo e alla Figc per questa opportunità”. Lo dice Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, dopo essere stato vaccinato all'ospedale 'Lazzaro Spallanzani' in vista della partecipazione ai prossimi Europei.