Calcio: il Torino batte 1-0 il Parma con un gol di Vojvoda e lo condanna alla Serie B (2)

03 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - I padroni di casa in avvio di ripresa partono con il piede premuto sull'acceleratore e al 9' costruiscono una doppia occasione. Prima un colpo di testa di Sanabria viene respinto da Sepe che poi riesce a chiudere sul successivo tentativo di tap-in di Belotti. Al quarto d'ora incursione del 'Gallo' che entra in area dal lato corto prova il tiro che Sepe para con sicurezza. I tempi sono maturi per il gol che arriva al 18': Ansaldi lascia sul posto Laurini e va sul fondo, crossa teso e basso, la palla filtra fino al palo opposto dove Vojvoda di piatto destro appoggia nella porta vuota firmando il suo primo gol in Serie A.

Al 27' Belotti va a segno con un taglio orizzontale su assist di Baselli ma Aureliano annulla per fuorigioco. Alla mezz'ora ancora il numero 9 in maglia granata protagonista sfortunato. Bella iniziativa dalla destra di Vojvoda con palla a Belotti che controlla, rientra sul destro e scarica un tiro verso la porta di Sepe che termina sul palo. Al 38' Vojvoda sfiora il bis: bella manovra della squadra di Nicola, chiusa con un traversone di Lukic per l'inserimento dell'esterno kosovaro che arriva per il tiro di piatto al volo, palla alta.

Al 42' il Parma ci prova con la forza della disperazione e riesce a rendersi pericoloso con una mischia in area che produce due tiri di fila, il più importante di Gagliolo, Izzo col corpo ribatte entrambi poi c'è un colpo di testa sopra la traversa dello stesso Gagliolo. E' l'ultima emozione del match, dopo tre minuti di recupero cala il sipario sulla partita e sulla Serie A per i ducali.