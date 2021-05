Arte: Mimmo Paladino sarà laureato ad honorem dell'Università di Bologna

03 maggio 2021 a

Bologna, 3 mag. - (Adnkronos) - E' in programma per venerdì 14 maggio, alle ore 16.30, presso il Teatro Comunale di Bologna e in diretta streaming, la cerimonia di conferimento della Laurea ad Honorem a Mimmo Paladino, 72 anni, uno degli artisti visivi italiani più noti al mondo. La celebrazione si inserisce anche nell'ambito di Dams50, il cartellone promosso dal Dipartimento delle Arti per festeggiare i 50 anni del Dipartimento di Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo dell'Alma Mater, realizzato con il supporto dell'Università, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, in collaborazione con il Comune di Bologna.

Alla laurea seguirà, sempre al Teatro Comunale, la proiezione del suo film dedicato al capolavoro di Cervantes, "Quijote", dove recita un altro illustre bolognese, Lucio Dalla, anche lui laureato ad honorem dell'Alma Mater.

Come si legge nel documento con le motivazioni espresse dal Dipartimento delle Arti dell'Alma Mater, si vuole conferire la Laurea ad Honorem in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo - Dams a Mimmo Paladino perché, nella sua cinquantennale carriera, ha privilegiato l'utilizzo di tecniche artistiche tradizionali come disegno, pittura, scultura, mosaico e incisione, ma ha spesso sperimentato con la loro convergenza o contaminandole con altre forme espressive quali il teatro, la musica e il cinema.