Aeroporti: incontro sindaci e Regione Lombardia su Malpensa

03 maggio 2021

Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Nove sindaci del territorio varesino hanno fatto il punto con la Regione Lombardia sull'aeroporto di Malpensa e il suo territorio. In evidenza quattro temi: lo sviluppo green, le infrastrutture, l'indotto e la programmazione territoriale. All'incontro erano presenti gli assessori regionali Raffaele Cattaneo (Ambiente, Clima), Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti, Mobilità sostenibile). Hanno partecipato i sindaci dei Comuni di Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino.

"È stato un incontro che ha permesso di confrontarci sulla situazione. C'è stato uno scambio di informazioni ed è stata confermata la volontà comune di individuare strumenti condivisi per lo sviluppo territoriale, ambientale ed economico intorno a Malpensa", ha sottolineato Cattaneo Sul tema dello sviluppo green dell'aeroporto sono stati illustrati i risultati degli approfondimenti condotti sulla qualità dell'aria. "Lo abbiamo visto anche nel periodo del lockdown. Gli studi hanno confermato come una drastica riduzione del traffico aereo non abbia portato a modifiche sostanziali nell'andamento della qualità dell'aria. La misurazione peraltro è stata effettuata dalla centrale di Ferno cioè la più vicina all'aeroporto".