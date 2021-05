Grillo: Vaccaro è il nuovo difensore di Vittorio Lauria, oggi il primo incontro con l'indagato**

03 maggio 2021 a

Palermo, 3 mag. (Adnkronos) - E' l'avvocato Alessandro Vaccaro il nuovo difensore di Vittorio Lauria, uno dei quattro giovani indagati per lo stupro di gruppo della ragazza italo-norvegese nella villa di Beppe Grillo in Costa Smeralda. Il legale ha sciolto la riserva poche ore fa e, come apprende l'Adnkronos, ha già incontrato il suo assistito. Lo stesso che la scorsa settimana aveva fatto una intervista a 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti in cui ha criticato Beppe Grillo per il video diventato virale e ha ribadito che la ragazza era "consenziente". Dopo quella intervista il suo legale, Paolo Costa, ha rimesso il mandato. "Ho rinunciato al mandato per divergenze col mio assistito sulla condotta extraprocessuale da tenere, specie in processi come questo", ha detto l'avvocato Paolo Costa che difendeva fino a pochi giorni fa Vittorio Lauria. E oggi Vaccaro ha sciolto la riserva accentando il nuovo incarico.