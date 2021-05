1 maggio: Boldi, ‘Fedez fa le polemiche come un tempo Celentano, lo ha sostituito'**

03 maggio 2021 a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - “Fedez si è sostituito a Celentano. Prima le polemiche le faceva Adriano, adesso pare che non ce la faccia più e, di conseguenza, questo ragazzo che è anche molto simpatico lo ha sostituito in qualche modo”. Lo dice all'Adnkronos Massimo Boldi ricordando di aver fatto, proprio con Celentano, “nel 1987 Fantastico 8. In quell'edizione Celentano scrisse su una lavagna la frase ‘la caccia è contro l'amore' suscitando un vespaio di polemiche".

“Quell'anno Celentano era il protagonista, poi c'eravamo io, Maurizio Micheli, Heather Parisi e Marisa Laurito. E' stato un ‘Fantastico' eccezionale. Adriano aveva la libertà di dire qualsiasi cosa ma ci furono polemiche pesanti”, conclude Boldi.