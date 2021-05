Motomondiale: Miller, 'ultimi giri i più lunghi della carriera, sovrastato dalle emozioni'

02 maggio 2021 a

Jerez, 2 mag. - (Adnkronos) - "Ho cercato di fare il massimo, sapevo di avere un buon ritmo. Sono andato in testa e ho mantenuto il vantaggio negli ultimi 7-8 giri che sono stati i giri più lunghi della mia carriera, è indescrivibile quello che provo adesso, mi sento sovrastato dalle emozioni". Così il pilota della Ducati Jack Miller dopo la vittoria nel Gp di Spagna. "Vorrei che i miei genitori fossero qui a festeggiare con me, ma so che lo stanno facendo a casa in questo momento", aggiunge il pilota australiano.