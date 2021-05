Motomondiale: Dall'Igna (Ducati), 'doppietta speciale, sempre avuto fiducia in Miller'

02 maggio 2021 a

Jerez, 2 mag. - (Adnkronos) - "Sono contento per tutti i nostri ragazzi e soprattutto per i nostri due piloti, fare una doppietta così è davvero speciale, sono rimasti concentrati per tutta la gara". Il dg di Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, commenta così la doppietta nel Gp di Spagna con Jack Miller vincitore davanti a Francesco Bagnaia, nuovo leader del mondiale. "Noi abbiamo sempre avuto fiducia in Miller, è un campione e oggi ha fatto una gara speciale. Anche Bagnaia sta facendo qualcosa di grande, come dimostra il fatto di essere in testa al Mondiale", aggiunge Dall'Igna ai microfoni di Sky Sport.