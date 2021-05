Calcio: Conte, 'la svolta dopo l'eliminazione in Champions League'

02 maggio 2021 a

Milano, 2 mag. - (Adnkronos) - "Io penso che il momento chiave sia stato, forse, nella settimana in cui siamo usciti dalla Champions League. Sono piovute critiche ovunque, esagerate. Non era facile, questo era un gruppo non abituato a essere competitivo per qualcosa di importante. Invece siamo stati bravi a compattarci, a prendere quelle critiche fin troppo eccessive e a utilizzarle per cercare di essere ancora più forti e protagonisti". Lo dice l'allenatore dell'Inter Antonio Conte dopo la vittoria dello scudetto ai microfoni di 90° minuto su Rai Sport.