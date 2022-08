Calcio: Berardi risponde a Gosens, 1-1 tra Sassuolo e Atalanta, Inter campione (2)

02 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Nel secondo tempo continuano le emozioni. Al 51' Toloi commette fallo su Traoré, per Pairetto non c'è nessun dubbio: sul dischetto si presenta Berardi che non sbaglia. Pochi minuti più tardi Hateboer si costruisce il tiro in area di rigore, ma Consigli si oppone con un super intervento. Al 64' Locatelli, su suggerimento di Raspadori, trova il gol del 2-1, ma il Var annulla per una posizione di fuorigioco dell'attaccante neroverde.

Al 75' Marlon stende Muriel in area di rigore, anche qui non ci sono dubbi: doppio giallo e dunque rosso, il Sassuolo chiude in dieci. Dal dischetto si presenta il colombiano, ma il numero 9 si fa ipnotizzare da Consigli: rigore sbagliato, si rimane sull'1-1. I nerazzurri provano a vincere la partita fino al termine dei tre minuti di recupero, ma il punteggio non cambia grazie anche al salvataggio di Raspadori sulla linea: finisce 1-1 e l'Inter è matematicamente campione d'Italia.