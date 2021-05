Anm: Spataro, 'colpita da continui attacchi, ma anziché reagire va a passi felpati'**

02 maggio 2021 a

Milano, 2 mag.(Adnkronos) - L'Anm, "sembra in qualche modo colpita e indebolita, io spero di no, dai continui attacchi, ma anziché reagire con fermezza, rispettando le competenze di tutti, ma esortando i magistrati alla trasparenza e al rispetto del proprio lavoro, sembra muoversi con passi felpati". Così il giurista ed ex magistrato Armando Spataro, intervenendo a 'Mezz'ora in più', su Rai3.

Ecco, dice Spataro, "io vorrei vedere una associazione che scende in campo forte, senza se e senza ma, opponendosi a queste manovre".