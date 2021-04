Tv: è morto Johnny Crawford, la baby star di 'The Rifleman'

30 aprile 2021 a

Los Angeles, 30 apr. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Johnny Crawford, giovanissimo attore dei telefilm western della stagione d'oro e baby star della serie "The Rifleman" (1958-1963), è morto giovedì 30 aprile all'età di 75 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato da "The Hollywood Reporter" che ricorda che a Crawford nel 2019 era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer e una campagna GoFundMe organizzata da Paul Petersen - sostenitore degli ex attori bambini ed ex star di "The Donna Reed Show" - era stata lanciata per aiutare la famiglia a far fronte alle spese.

Crawford aveva 12 anni quando apparve per la prima volta nei panni di Mark McCain, figlio del vedovo Lucas McCain (Marck McCain), in "The Rifleman". La serie televisiva, ambientata nel territorio del New Mexico con trame create da Sam Peckinpah, è andata in onda per cinque stagioni, dal 30 settembre 1958 all'8 aprile 1963, e poi per decenni è sta replicata nelle tv di tutto il mondo. A 13 anni ottenne una candidatura agli Emmy Award per la sua interpretazione.

Crawford ha recitato nelle serie "I racconti del western", "Carovane verso il West", "Gli uomini della prateria", "La casa nella prateria", "La grande vallata", "Lo sceriffo del sud". Alla carriera di attore alternò la sua passione sportiva per i rodei. Dagli anni '80 diradò le sue apparizioni al cinema e in tv.