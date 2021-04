Russia: rete uffici organizzazione Navalny inserita in database gruppi estremisti

30 aprile 2021 a

Mosca, 30 apr. (Adnkronos) - La rete degli uffici in tutta la Russia del movimento di Aleksei Navalny è stata inserita nel database dei gruppi accusati di attività estremiste o di terrorismo, al fianco di al Qaeda e Is, dal'agenzia russa per il controllo delle attività finanziarie Rosfinmonitoring. Ieri il coordinatore degli uffici, Leonid Volkov, aveva annunciato lo scioglimento della rete, a causa del processo in corso per il suo inserimento nell'elenco dei gruppi estremisti e il conseguente rischio di incriminazioni per chi vi lavora.

Ieri il Tribunale della città di Mosca ha iniziato a considerare la richiesta del procuratore per dichiarare la Fondazione anti corruzione di Navalny, il Gruppo per la protezione dei diritti dei cittadini, e la rete degli uffici come organizzazioni estremiste. Il pronunciamento è atteso per il prossimo 17 maggio.