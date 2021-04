30 aprile 2021 a

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Massima vicinanza e solidarietà al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli e le altre personalità sanzionati senza motivo dalle autorità russe. Il Pd è accanto a David e non si farà intimidire continuando a difendere diritti, libertà e democrazia. In Italia, in Europa e nel mondo". Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano.