Pd: 'La nostra Europa, il nostro futuro', iniziativa Ps-Pse-S&D lunedì al Nazareno

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Si svolgerà a Roma lunedì 3 maggio, nella sede del Partito Democratico, l'iniziativa organizzata da Pd, Pse e gruppo S&D al Parlamento europeo dal titolo 'La nostra Europa, il nostro futuro' in vista della Conferenza sul futuro dell'Europa, che prenderà l'avvio il 9 maggio. I lavori si svolgeranno dalle 11,45 alle 14. Gli ospiti saranno in parte in presenza nella sede del Pd e in parte collegati". Si legge in una nota del Pd.

"Saranno presenti al Nazareno il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, i commissari Paolo Gentiloni, Frans Timmermans, Nicholas Schmit, la capogruppo S&D Iratxe Garcia e il presidente Pse Sergei Stanishev che apriranno i lavori. Per i progressisti, italiani ed europei, il futuro dell'Europa sta nella transizione ecologica, nel lavoro, nella democrazia e nei diritti. Saranno coinvolti in questa discussione i leader progressisti dell'Europa di oggi, giovani attivisti e esponenti di altre famiglie politiche che condividono con i socialisti una idea comune del futuro".

"Hanno confermato la propria partecipazione, tra gli altri, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, l'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, la vicesegretaria del Pd ed europarlamentare Irene Tinagli, la responsabile Pd per Europa e Affari internazionali Lia Quartapelle, il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo Brando Benifei, l'europarlamentare Simona Bonafè, il presidente della Commissione esteri della Camera Piero Fassino, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, la senatrice Emma Bonino e il segretario del Psi Enzo Maraio. L'incontro sarà concluso dal segretario Enrico Letta. I lavori saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook del Partito Democratico".