Roma, 30 apr (Adnkronos) - "A proposito di banchi a rotelle e ventilatori cinesi non funzionanti: dal marzo 2020 chiediamo una commissione di inchiesta sulla gestione del Covid. Non abbiamo cambiato idea, noi. Sono morte decine di migliaia di persone, come si può fare finta di nulla? Che maggio sia il mese della commissione di inchiesta!". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.