Covid: Mazzeo, 'In Toscana accelera la campagna vaccinale'

Firenze, 30 apr. - (Adnkronos) - In Toscana "due importanti novità sul fronte della campagna vaccinale per dare risposte anche a tante sollecitazioni che ci avete fatto in questi giorni. 1. Da questo pomeriggio alle 18 (e fino al 7 giugno) tutti gli over 70 non ancora vaccinati potranno prenotare il loro vaccino sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it senza più ricorrere al "clic day". 2. Le persone a elevata fragilità che rientrano nella Categoria A, già registrate con relativa esenzione e non ancora contattate dalle Aziende sanitarie, riceveranno da domani, sabato 1 maggio, un sms con il codice a 8 cifre per prenotarsi poi successivamente sul portale". Lo fa sapere il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, su Facebook.

"Passo dopo passo, e con i vaccini a disposizione, possiamo accelerare sempre di più e tornare prima possibile alla nostra normalità. Forza Toscana!", aggiunge Mazzeo.