Covid: flash mob Fdi contro coprifuoco a Milano in piazza Scala

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia ha organizzato un flash mob contro il coprifuoco che si terrà stasera alle 18 in piazza della Scala, a Milano. "Il coprifuoco non è possibile in un sistema democratico, è intollerabile e non è utile", spiegano Daniela Santanchè, senatrice e portavoce regionale di Fratelli d'Italia Lombardia, e Stefano Maullu, portavoce di Fratelli d'Italia Milano.

“Vogliamo dare voce a tutti gli italiani, cittadini, lavoratori e titolari di attività commerciali che ci chiedono di eliminare il coprifuoco dalle 22 alle 5", aggiungono. "Si tratta di una misura che limita le libertà individuali e di impresa, contro la quale solo Fratelli d'Italia ha alzato la voce. La maggioranza ha scelto di bocciare l'odg di Fratelli d'Italia che ne chiedeva l'eliminazione ma noi non ci arrendiamo".