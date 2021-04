Covid: fisioterapista, 'riabilitazione va tarata in base a conseguenze malattia'

30 aprile 2021 a

Pavia, 30 apr. (Adnkronos Salute) - "Il programma di recupero dei pazienti post Covid non può essere uguale per tutti perché molti di loro hanno problemi specifici causati dalla malattia. Alcuni ad esempio hanno sviluppato aritmie cardiache e quindi l'allenamento va adattato al caso". Giuditta Bettinelli è fisioterapista all'Ics Maugeri di Pavia, che nei programmi di riabilitazione motoria e respiratoria accoglie anche molti ex pazienti Covid, ai quali la malattia ha lasciato effetti sul sistema respiratorio e muscolare.

"Prima facciamo una valutazione della capacità respiratoria e motoria del paziente con vari strumenti - spiega la specialista - e poi definiamo un piano che può comprendere una serie di esercizi per gambe e braccia, con l'obiettivo di recuperare la forza perduta a causa dei prolungati allettamenti e l'inattività".