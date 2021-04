'Ti amo Italia 2021', ritorna special Edition Nutella

30 aprile 2021 a

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Ogni persona ha un posto che ama particolarmente, che lo rende orgoglioso, che lo riempie di meraviglia. Ti Amo Italia, quest'anno coinvolgerà direttamente i consumatori nella scelta dei luoghi della nuova limited edition. Infatti quest'anno i consumatori avranno la possibilità di ispirare la nuova limited edition candidando i luoghi d'Italia che vorrebbero vedere raffigurati sui vasetti e votando la selezione finale. Nutella collaborerà Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e con il Ministero del Turismo, per creare l'edizione 2021, che sarà quindi una fotografia d'Italia ancora più “vicina ai consumatori”, frutto dei loro suggerimenti.

A partire da fine aprile, tramite una call to action sui social network di Nutella aperta a tutti, gli utenti potranno condividere sulle proprie pagine social (Instagram e Facebook) una foto raffigurante il luogo che vorrebbero vedere sul vasetto. Basterà inserire il nome della località, l'hashtag #tiamoitalia e #nomedellaregione, taggando Nutella® Italia. I luoghi candidati serviranno da ispirazione e saranno poi oggetto di una selezione a 4 mani in collaborazione con Enit, che da anni lavora per creare sempre più consapevolezza dei luoghi straordinari intorno a noi, e con il Ministero del Turismo.

La scelta finale, rappresentativa di ogni regione d'Italia, sarà oggetto di una votazione da parte degli utenti: le fotografie più votate tramite social, saranno raffigurate il prossimo ottobre sui vasetti della prima Limited Edition ispirata dai consumatori. La limited edition 2020 di Ti amo Italia in collaborazione di Enit, oltre a promuovere il territorio italiano ha avuto il record di contenuti pubblicati sul web (uno ogni 7 minuti), coinvolgendo utenti, consumatori, enti pubblici e regioni, generando un sentiment fortemente positivo legato al senso di appartenenza, come mai prima d'ora. Per questo motivo anche quest'anno Nutella celebrerà la meraviglia del nostro paese con una nuova edizione di “Ti Amo Italia”.