Ryanair: 'aiuti a tutti se governo italiano vuole ripresa settore aereo'**

Roma, 30 apr. -(Adnkronos) - Ryanair "è la compagnia aerea n. 1 in Italia, con una quota di mercato del 28% e un potenziale di crescita ulteriore nei prossimi anni in seguito alla consegna di nuovi aerei". Lo sottolinea in una nota un portavoce del gruppo irlandese, aggiungendo che, visti i numeri, "siamo strategicamente vitali per il settore del turismo italiano".

Pertanto, conclude Ryanair in chiaro riferimento al sostegno fornito ad Alitalia (e autorizzato da Bruxelles), "e se il Governo italiano intendesse contribuire seriamente alla ripresa del settore aeronautico, gli aiuti di Stato dovrebbero essere disponibili a tutte le compagnie aeree che trasportano passeggeri in Italia".