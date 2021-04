Pd: evento su conferenza futuro Ue lunedì al Nazareno, Gentiloni e Di Maio con Letta**

30 aprile 2021 a

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Un evento dedicato alla Conferenza sul futuro dell'Europa che partirà il 9 maggio con una grande cerimonia a Strasburgo. Lo stanno organizzando al Nazareno per lunedì prossimo. Con il segretario Enrico Letta discuteranno di Ue e del suo futuro il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il sottosegretario alle politiche Ue, Enzo Amendola e poi il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ed ancora i commissari all'Economia Paolo Gentiloni, al Green New Deal Frans Timmermans, al Lavoro e diritti sociali Nicolas Schmit, il capodelegazione dem in Europa, Brando Benifei, tra gli altri.

Il segretario Pd ha già dato una sua indicazione sulle priorità in vista della Conferenza sul futuro dell'Ue, i cui lavori dureranno un anno. "Si apre il 9 maggio la conferenza sul futuro dell'Ue. Il Parlamento europeo è al cuore di questo evento, che per me -ha detto Letta nei giorni scorsi- ha due obiettivi principali: la nascita dell'Europa della salute e l'eliminazione del voto all'unanimità”. Invitato all'iniziativa di lunedì organizzata dal Pd, ovviamente il ministro degli Esteri, Di Maio, che con la Farnesina giocherà un ruolo importante nella Conferenza Ue. Ma, spiegano fonti parlamentari in Ue all'Adnkronos, questo non vuol dire che sia vicino l'ingresso dei 5 Stelle nel gruppo dei Socialisti e Democratici europei. "Si sta ancora discutendo, per ora non ci sono ancora passi avanti né novità di rilievo".