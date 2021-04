Dl Covid: Patuanelli, odg? 'Nessuna vittoria da sbandierare, tagliando deciso in cabina regia'

27 aprile 2021 a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - “Non c'è alcuna vittoria politica da sbandierare. È tutto come abbiamo sempre detto in cabina di regia, si seguono i dati: dopo le riaperture di ieri è evidente che ci sarà un tagliando di alcune misure tra due o tre settimane alla luce dei nuovi dati che emergeranno. Nulla di nuovo”. Così, intercettato dall'Adnkronos in Senato, il ministro e capo delegazione del M5S Stefano Patuanelli, rispondendo a una domanda sull'intesa di maggioranza raggiunta alla Camera su un odg al dl Covid.