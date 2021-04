Recovery: Letta, 'Next Generation va reso permanente'

26 aprile 2021 a

a

a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo rendere permanente il meccanismo di Next Generation Ue, per me è la prima grande priorità che abbiamo davanti. E' una partita sulla quale noi italiani giochiamo una ruolo fondamentale. Il Pnrr è una grande opportunità. Ma è stato fatto solo per il Covid". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo all'iniziativa 'L'interesse nazionale in una prospettiva europea. Il futuro dell'Europa e il ruolo dell'Italia'.