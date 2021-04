Mediso completa il trasferimento tecnologico del nuovo spettrometro per RMI

26 aprile 2021 a

a

a

BUDAPEST, Ungheria, 26 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Mediso Medical Imaging Systems ha annunciato oggi di aver completato il trasferimento di tecnologia del nuovo spettometro per RMI Cameleon4™ sviluppato da RS2D (Strasburgo, Francia). Dopo il trasferimento della PI, la nuova console è perfettamente integrata nella linea di prodotti per RMI cryogen-free nanoScan® 3T e 7T offrendo così eccellenti prestazioni in termini di imaging. I termini finanziari dell'accordo non sono stati divulgati.

Negli ultimi sette anni Mediso e RS2d sono stati partner nell'ambito di una una licenza tecnologica e di un accordo commerciale per la fornitura della nuova linea di sistemi per RMI nanoScan® 3T e 7T, tutti basati su una tecnologia magnetica superconduttiva cryogen-free coperta da brevetto. Nel 2019, le parti hanno ulteriormente ampliato la collaborazione con un accordo di Trasferimento di tecnologia che consente a Mediso di accedere all'intera PI.

Gergő Bagaméry, Director of Preclinical Product Development presso Mediso, ha commentato: "Mantenere il know-how delle principali tecnologie di imaging è sempre stato essenziale per Mediso. Questo accordo rafforza la RMI come competenza fondamentale, insieme a PET, SPECT e TAC, completando così il portafoglio di imaging. Negli ultimi anni abbiamo investito risorse significative per creare un team di sviluppo di componenti elettronici e sequenziali per RMI e questa tecnologia ci consente di introdurre sul mercato nuove applicazioni per RMI di fascia alta."

Rémy Schimpf, Senior VP Sales presso Nanalysis e fondatore di RS2D, ha commentato: "Negli ultimi sette anni, il nostro rapporto con Mediso è stato proficuo, e non vediamo l'ora di continuare a rafforzarlo per molti anni a venire. Attraverso il nostro team di ricerca e sviluppo potenziato di Strasburgo, abbiamo introdotto lo spettrometro di quarta generazione, Cameleon4™, che ci consente di continuare a espandere i nostri orizzonti per tutte le applicazioni per RMN e RMI."

Mediso è uno dei principali attori nel campo dell'imaging medico da oltre 30 anni, leader nello sviluppo, produzione, vendita e manutenzione di dispositivi di imaging multimodali. Oltre ai principali nanoScan PET/TAC e SPECT/TAC, Mediso ha lanciato i primi sistemi integrati PET/RMI e SPECT/RMI al mondo. Con l'aggiunta dei magneti 3T e 7T realmente cryogen-free e dell'inserto PET basato su SiPM alla linea di prodotti, la famiglia nanoScan dispone della più grande base di sistemi integrati PET/RMI già installati.

Nanalysis Corp., Calgary, Canada, è leader nel settore dello sviluppo e della produzione di spettrometri compatti per RMN destinati ai mercati di laboratorio e industriali. I suoi spettrometri all'avanguardia da 60 e 100 MHz non richiedono fluidi criogenici. Attraverso la sua filiale europea RS2D, l'azienda sviluppa hardware e software proprietari che vengono integrati in sistemi per RMI e RMN di nuova generazione.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1493292/Mediso_nanoScan_7T.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1493293/Mediso_Logo.jpg