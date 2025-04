Le mensole moderne: dai modelli in vetro a quelli in legno, fino a quelli in acciaio

26 aprile 2021 a

Cesena, 26/04/2021 - Le mensole di design sono un vero e proprio must quando si parla di arredamento domestico. Non solo: questi complementi sono perfetti per gli uffici, per gli studi e per altri luoghi di lavoro (sale di attesa, negozi ecc).

Questi prodotti sono disponibili in tantissime tipologie:

Le mensole moderne sono l'ideale per creare una zona funzionale e caratterizzata da elevato potenziale estetico. Sono ottime anche per l'allestimento di un angolo decorativo, insieme a oggetti d'arte, soprammobili, candele ornamentali e fotografie incorniciate.

In una casa non possono mancare simili elementi. Tali ripiani sono pratici ed eleganti, versatili e realizzabili con numerosi materiali. Sono acquistabili mensole particolari o più semplici, così da soddisfare tutte le esigenze.

Di seguito ti forniremo una guida alla scelta, affinché per te sia più facile trovare l'articolo giusto. Come punto di riferimento assumiamo lo shop di libreriedesign.com, che offre una vasta gamma di mensole.

Mensole di vetro

Le mensole in vetro si inseriscono tra quelle che non passano mai di moda. Sono tipiche delle stanze di stampo raffinato, e vanno benissimo tanto per gli ambienti classici quanto per quelli in stile contemporaneo.

Il vetro è garanzia di bellezza, di splendidi riflessi e (se ben lavorato) di alti standard qualitativi. Le mensole così fabbricate sono duttili e adatte a tutti gli spazi: soggiorno, home-office, camera da letto, sala da pranzo.

Non è raro che questi scaffali siano disponibili in set, da destinare allo stesso locale o ad aree diverse. È il caso di Linea e di Angolino, che fanno parte del catalogo del suddetto e-commerce di Librerie Design. Entrambi i gruppi sono composti da mensole da parete, ma le seconde – come suggerisce il nome – sono angolari.

Mensole di legno

Quelle di legno sono eccellenti come mensole da cucina e anche per salotto. Conferiscono al quadro d'insieme un mood ospitale e familiare, poiché questo materiale evoca sensazioni di calore, di accoglienza e di intimità.

Il legno è naturale, scenografico, contraddistinto da venature e tonalità che variano in base al tipo. Il ciliegio vira più verso il rossiccio, il noce è marrone scuro, il pino è molto più chiaro. Seleziona la sfumatura più adeguata all'aspetto e all'atmosfera della tua dimora!

Brenda è un set di 3 mensole di legno, piccole e indicate pertanto per romanzi e CD. Anche da soli, complementi del genere sono in grado di valorizzare un intero muro.

Mensole in acciaio

Rispetto al legno, l'acciaio è decisamente meno vintage. È consigliato soprattutto per i contesti industrial e moderni, è sinonimo di solidità e resistenza, di fascino e di minimalismo.

Che ne pensi della mensola sospesa in acciaio Ala? Un articolo multicolor, progettato per arricchire tutte le zone della tua abitazione. La verniciatura sabbiata è sofisticata e meticolosa, un autentico tocco di classe che consente di conciliare eleganza e comfort. Preferisci la versione bianca o quella nera, quella blu o quella marsala?

Mensole di metacrilato

Nel novero dei materiali più diffusi per la costruzione delle mensole dobbiamo includere il metacrilato. Si tratta del plexiglass, una soluzione che può ricordare il vetro con la sua trasparenza ma che è di gran lunga più robusto e meno sensibile ai graffi.

Le mensole di metacrilato sono raccomandate per il soggiorno, per le cucine di ultima generazione, e anche per gli uffici (essendo ideali per custodire documenti, raccoglitori, saggi, riviste e molto altro). Tali rivestimenti sono personalizzabili con varie nuances, e risentono poco dell'usura, delle macchie e dei danni del tempo. Inoltre sono semplici da pulire: ciò vale anche per i modelli dalle sagome più esclusive, come Flexa.

Mensole dalle forme uniche

A proposito di mensole originali, oltre a Flexa possiamo citarne tante altre.

Una menzione speciale va ai ripiani ad albero: prodotti concepiti proprio per imitare la forma di un albero, come Wallboarding A e Wallboarding C. Alcuni elementi sono addirittura flessibili, e possono essere posizionati sulla parete come vuoi.

Sempre prendendo in considerazione l'assortimento di libreriedesign.com, Poppy Book ha le linee che tracciano la figura di una mela: è divertente, simpatica e adatta alle camerette dei bambini. Honavar è a mo' di chiocciola, straordinariamente simile al guscio di una lumaca; vi sono, poi, le mensole componibili con lettere, che danno origine a numerose parole – Read, Read More, Ciao, Kiss e chi più ne ha più ne metta.

Hai solo l'imbarazzo della scelta!

Mensole per tutte le stanze

Come emerge dalla nostra panoramica, le mensole moderne sono ottime per qualunque ambiente.

Innanzitutto, vanno bene per aree ampie e ristrette: i modelli di dimensioni minori sono del tutto consigliati anche per i bilocali e per i monolocali. Nel complesso, le mensole sono finalizzate al risparmio di spazio perché permettono di raggruppare più oggetti e di ottenere un insieme più libero e arioso.

Gli articoli più all'avanguardia possiedono un design essenziale e puro, privo di fronzoli e curato nei minimi dettagli. Occupano pochissimi centimetri, soprattutto in profondità, e non appaiono mai ingombranti. Proprio ciò che serve per i miniappartamenti!

Per il resto, queste mensole si amalgamano in maniera armoniosa con l'arredamento di tutte le stanze domestiche. Senza dimenticare uffici, biblioteche, punti vendita, ristoranti, bar ecc.

Per saperne di più

Più volte abbiamo nominato lo shop di Librerie Design: un e-commerce gestito dallo stesso team che amministra smartarredodesign.com, negozio specializzato nei complementi convertibili e trasformabili (per l'appunto, smart).

Su libreriedesign.com puoi procurarti in particolare librerie e mensole, ma anche madie, teche e vetrine. Le forniture sono realizzate con materiali di qualità, longevi e resistenti, sottoposti ai processi di lavorazione più avanzati e scrupolosi.

Molti elementi del catalogo sono in pronta consegna. In aggiunta, diversi prodotti sono personalizzabili a seconda delle richieste del cliente. Con quest'ultimo il dialogo è costante, in modo da accontentare tutte le necessità.

