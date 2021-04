Dove trovare le migliori auto nuove in offerta

26 aprile 2021 a

I passaggi fondamentali nella vita di una persona adulta sono l'acquisto della prima casa e l'acquisto di un'auto nuova. Entrambi sono i maggiori investimenti che impattano sulla

La prudenza, però, non deve scoraggiare a considerare diversi aspetti positivi che sono presenti in questo tipo di investimenti. Bisogna infatti considerare che se si acquista un'auto nuova e non usata ci sono alcuni vantaggi non trascurabili, ma anche alcune variabili che bisogna non dimenticare di considerare.

I vantaggi dell'acquisto di un'auto nuova

1. Bassi tassi di interesse

I bassi tassi di interesse continui e storici sono ricaduti anche sui prestiti automobilistici. Alcuni istituti, ad esempio, potrebbero offrire un tasso ridotto all'incirca dell'1%

2. Garanzie

La maggior parte delle auto viene fornita con una garanzia del produttore che, in media, copre tre anni o 60.000 km. In alcuni casi le auto hanno una garanzia di 10 anni, 100.000 km sul gruppo propulsore (motore e trasmissione). Il rivenditore potrebbe offrire anche una garanzia estesa oltre la data di scadenza del produttore.

3. Ultima tecnologia

Un'auto usata del 2010 con soli 100.00 km potrebbe sembrare un'occasione, costa poco, la carrozzeria e gli interni non presentano difetti e durante l'acquisto sembra economicamente vantaggioso, ma bisogna porsi alcune considerazioni prima di procedere:

• Si conosce la storia di quell'auto usata? È stata incidentata? Arriva dall'estero? È stato possibile guidarla prima di procedere con l'acquisto? Come è stata guidata prima?

• Hai tenuto in considerazione che le auto più vecchie spesso non hanno il sistema di navigazione, la radio satellitare o il lettore MP3? Queste tecnologie sono importanti per te? Vengono usate spesso nella vita di tutti i giorni?

• Hai presente dopo quanto tempo la vettura sarà da portare dal meccanico a fare importanti sostituzioni che potrebbero impattare negativamente sulla convenienza economica che si era intravisto inizialmente?

• I consumi di gasolio o benzina potrebbero essere importanti e potrebbero impattare negativamente sulle spese mensili, ti sei fatto un paio di conti per stimare la spesa mensile del carburante?

• Ti sei informato delle restrizioni di alcune città sui veicoli più vecchi?

Se hai trovato una risposta a tutte queste domande allora si proceda ma bisogna tenere in considerazione che le auto nuove potrebbero essere la strada giusta da percorrere. Se non si hanno abbastanza mezzi economici per l'acquisto è possibile prendere in considerazione anche il

