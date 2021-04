Covid: Bellanova, 'inaccettabile Emiliano su scuola, Bianchi raccolga appello Iv'

26 aprile 2021 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Mi auguro che il Ministro Bianchi voglia accogliere l'appello rivolto da Italia Viva Puglia in risposta alla decisione del Presidente della Regione Emiliano di lasciare alle famiglie la decisione sul rientro in classe. Decisione inaccettabile che scarica sulle famiglie la responsabilità della scelta, sgravando della stessa responsabilità la Regione". Lo scrive Teresa Bellanova di Iv su twitter.

"Già lo sottolineavo qualche giorno fa: il decisore politico non può rifiutarsi di decidere e indicare soluzioni. Troppo comodo governare senza assumersene per intero il carico. Troppo comodo chiedere alle famiglie di scegliere, come se ci fossero madri e padri che vogliono mettere a rischio i propri figli. Garantire la didattica in presenza in sicurezza deve essere la nostra assoluta priorità, dovunque".

"Per troppo tempo le nostre ragazze e i nostri ragazzi sono stati privati di questa possibilità, perché se parliamo di diritto alla studio soprattutto nel Mezzogiorno, ebbene, questo è quello che va garantito. L'emergenza sanitaria non può essere un alibi ma lo sprone a servizi fondamentali garantiti in sicurezza".