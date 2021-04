26 aprile 2021 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Non si fa una campagna di raccolta firme o di tweet su temi come il coprifuoco: non è una bandiera da campagna elettorale. E soprattutto non rende un buon servizio ai cittadini. Si spinga sui vaccini e si apra con saggezza”. Lo scrive su twitter Enzo Amendola del Pd.