Zanardi: Procura Siena chiede archiviazione per autista tir indagato, Alex si oppone**

Siena, 26 apr. - (Adnkronos) - Si sono concluse le indagini sull'incidente in cui quasi un anno fa è rimasto seriamente ferito Alex Zanardi: la Procura di Siena ha chiesto l'archiviazione per l'unico indagato, Marco Ciacci, 45 anni, residente a Castelnuovo Berardenga (Si), che si trovava alla guida dell'autocarro contro cui è andato a urtare l'ex pilota di Formula il 19 giugno scorso mentre con la sua handbike percorreva la Strada provinciale 146 nel comune di Pienza (Si), all'altezza del km 39+800, nei pressi del bivio per la località Sant'Anna in Camprena, nell'ambito della staffetta di solidarietà 'Obiettivo Tricolore' ideata da atleti disabili. Ciacci era stato indagato per il reato di lesioni colpose gravissime.

Al termine delle attività di indagine espletate con la collaborazione dei carabinieri della compagnia di Montepulciano (Siena) e dei risultati delle attività di consulenza tecnica esperite, il procuratore capo Salvatore Vitello ha inoltrato al gip del Tribunale la richiesta di archiviazione del procedimento "non ravvisando alcun nesso causale tra la condotta tenuta da Ciacci alla guida dell'autoarticolato e la determinazione del sinistro stradale in seguito al quale Zanardi riportava gravi lesioni."

Ad avviso della Procura, spiega Vitello in un comunicato, "l'autista dell'autocarro viaggiava ad una velocità moderata e comunque ampiamente al di sotto del limite di velocità previsto su quel tratto di strada". Ciacci "reagiva prontamente alla vista del ciclista mettendo in atto una manovra di emergenza (sterzando verso il margine destro della carreggiata) per allontanarsi dalla linea di mezzeria e cercare di evitare l'impatto con l'handbike condotta da Zanardi; impatto che sfortunatamente si verificava interamente all'interno della corsia di pertinenza dell'autoarticolato".